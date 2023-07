MASOVNI RAKETNI NAPAD NA UKRAJINU: Krstarećim i balističkim raketama i Kinžalima UDARENO po vojnim aerodromima i objektima! (VIDEO)

Ruska strateška avijacija izvodi masovni raketni napad na Ukrajinu koji od početka oktobra prošle godine nije viđen. prema prvim procenama lansirano je više od 50 krstarećih raketa H-101 i prema poslednjim informacijama i hiperzvučne rakete Kinžal, prenela je TV Front.

Kako se navodi mete današnjeg masovnog ruskog napada su podzemni komandni centri Ukrajinske vojske, ukrajnski štabovi, podzemna skladišta, arsenali naoružanja i vojne opreme koja je pristigla sa Zapada.

U prvoj fazi napada krstareće rakete H-101 lansirali su strateški bombarderi TU-95MS i T-160 koji su izveli masovno lansiranje iz zone Kaspijskog jezera i severa Rusije.

U drugoj fazi u napad se uključila i Crnomorska flota sa raketnim korvetama i podmornicama, a prema posledljim informacijama poslate su i hiperzvučne rakete tipa Kinžal oznake H-47.

U trećoj fazi lansirane su taktičke balističke rakete Isakander M i krstareće rakete Iskander K. Na meti napada su kompletna zapadna, centralna i severna Ukrajina.

⚡️Flight of 2 Kh-101 cruise missiles over Ukraine.

Man says that video shows flight of 16th or 17th missile. pic.twitter.com/OW8bAg0s5k