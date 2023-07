PORODICA 5 DANA PRED SMRT OBJAVILA POTRESNU PORUKU: Ko je bio šeik Said Al Nahjan, brat predsednika UAE i predstavnik svih vladara?

Predstavnik vladara Abu Dabija, šeik Said bin Zajed Al Nahjan preminuo je rano jutros usled zdravstvenih problema.

Predsednički sud UAE proglasio je trodnevnu žalost i zastave su spuštene na pola koplja.

Šeik Said, brat predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, imenovan je za predstavnika vladara Abu Dabija u junu 2010.

Said bin Zajed Al Nahjan je rođen 1965. u Al Ainu, a u junu 2010. postavljen je za podsekretara Odeljenja za planiranje u Abu Dabiju.

Bivši član Izvršnog veća Abu Dabija bio je i na funkciji predsedavajućeg Uprave pomorske luke (Abu Dabi).

As we mourn the passing of HH Sheikh Saeed Bin Zayed Al Nahyan, we extend our heartfelt condolences to the entire nation of the UAE. Let us all pray for strength and unity for the UAE in the face of this loss.#zayedalnahyan #UAE #abudhabi #condolences #Pray #allah #strength pic.twitter.com/BfVmiYpuHy