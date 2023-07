PROMAŠIO SAMO ZA ČETIRI NULE: Novi Bajdenov gaf, kazao da je od korone u Americi umrlo 'više od 100 ljudi' (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden održao je u utorak govor o mentalnom zdravlju i tom prilikom brojku od više od milion žrtava koronavirusa u SAD na kraju obraćanja promenio u "više od 100 umrlih".



Kako prenosi američki Foks njuz, ali i britanski Indipendent, Bajden je na početku govora prvo poručio da je "pandemija pokazala potrebu za mnogo većom pomoći", misleći na mentalno zdravlje.

- Više od milion ljudi je umrlo od KOVID-19. To bi značilo da je iza njih osam miliona ljudi koji su im bili bliski - kazao je Bajden.



Međutim, pri kraju njegovog obraćanja taj broj se drastično promenio.

- Mi i dalje osećamo duboki gubitak izazvan pandemijom od, kao što pomenuo, više od 100 mrtvih ljudi. To je stotinu praznih stolica za kuhinjskim stolom, svaki od tih gubitaka to predstavlja. Iza njih njih je ostalo puno ljuidi i to slomljenih ljudi - rekao je Bajden.

