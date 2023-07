JEZIVO! ISPLIVAO SNIMAK PADA HELIKOPTERA SA TURISTIMA U RUSIJI! Zapalio se prilikom sletanja u Sibiru - Veliki broj poginulih i povređnih (VIDEO)

Helikopter se danas zapalio prilikom sletanja i srušio u ruskoj Altajskoj republici, pri čemu je stradalo šest ljudi, a sedmoro je povređeno.

To je za Sputnjik rečeno u regionalnom odseku Ministarstva za vanredne situacije Rusije.

- Helikopter se zapalio tokom sletanja na lokalitet Tjungur u Altajskoj republici, a prema prvim podacima stradalo je šest ljudi, a sedmoro je povređeno - navedeno je iz tog odseka.

A civilian Mil Mi-8 helicopter carrying tourists (Russian and Belarusian) crashed in Altai Republic of Russia.



Of 16 people on board, six died, and at least seven were injured.https://t.co/2mFbBxqubO pic.twitter.com/BMjDJBXF2Q