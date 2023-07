Snimljen trenutak pada helikoptera u kom su poginule četiri osobe: Greška dovela do tragedije

Helikopter se zapalio prilikom sletanja u Tungur u Republici Altaj.

Četiri osobe stradale su u padu helikoptera Mi-8 u selu Tungur na planinama Altaj u Sibiru, rečeno je Ria Novostima u regionalnom sedištu Ministarstva za vanredne situacije.

Prvobitno je saopšteno da je poginulo šest osoba, ali je kasnije otkriveno da su se dve osobe same spasile i da su otišle u bolnicu radi saniranja povreda, pa je broj mrtvih korigovan na četiri, što je jedan zvaničnik potvrdio za TASS.

The moment of the fall of the tourist helicopter in #Altai. pic.twitter.com/33dVpDr4GK