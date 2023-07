HAOS U VOLOSU DOSTIŽE VRHUNAC! Ljudi beže pred vatrom, zvona na crkvama zvone na uzbunu, vojska hitno izmešta avione (VIDEO)

Šokantne slike zabeležene su u Nea Agijalosu gde se plamen približava gradu, a stanovnici se evakuišu.

Policijske snage daju uputstva građanima kako da pobegnu iz tog područja. Vlada uzbuna, a sve vreme zvone i zvona na crkvama kako bi i poslednji stanovnici shvatili da moraju da odu.

- Pozivam sve stanovnike da odu, zanima nas ljudski život, a ne imovina. Evakuisano je 80 odsto Nea Agijalosa - rekao je ranije gradonačelnik Volosa Ahileas Beos.

Požar nekontrolisano gori u Magneziji već drugi dan.

Impressive image of explosions at an ammunition warehouse near Volos in Greece, due to fires 🔥 #Volos #Βόλος #φωτια #Πυρκαγια pic.twitter.com/wX8X5BgC2K

U četvrtak nešto pre 18 sati došlo je do eksplozija u skladištima municije 111. lovačkog puka. Skladište se nalazi nekoliko kilometara od aerodroma i tamo su smešteni nadzemni i podzemni rezervoari, ali i municija.

🇬🇷_||~ ✈️〰️💥 Explosion of #GAF Greek Air Force ammunition depot in #Volos after flames entered the area surrounding the base of the 111th Fighter Wing, population evacuated. #Greece #firefighter pic.twitter.com/wy6Abdwucj https://t.co/GJk3K8tO0w