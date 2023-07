Pojavio se SNIMAK NAPADA dronom na Moskvu: Odjeknula eksplozija, građani vrište

U napadu su oštećene poslovne zgrade

Na društvenim mrežama se pojavio snimak napada dronom na Moskvu u nedelju rano ujutru, za koji su ruske vlasti okrivile Ukrajinu.

Na snimcima se čuje i vidi jaka eksplozija nakon što se dron srušio na zgradu.

Dok zgrada gori, građani vrište, čuje se na snimku.

#Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC