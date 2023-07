GLAVA UBIJENE DEVOJKE UKRADENA IZ GROBNICE: Monstrum razbio beton da dođe do sanduka - POLICIJA ZATEKLA JEZIVE TRAGOVE (VIDEO)

Policija traga za pljačkašem grobnica koji je ukrao glavu ubijene devojke iz njenog groba u Brazilu.

Sabrina Tavares de Almeida (31) ubijena je u avgustu 2022. godine dok je njen grob pronađen oskrnavljen u martu. Radnik groblja, koje se nalazi u državi Rio de Žaneiro, kontaktirao je policiju koja je pokrenula istragu, a sada su poznati i novi detalji.

- Otkrili smo da je betonski pokrivač polomljen tupim predmetom. Poklopac drvenog kovčega unutar grobnice je potom slomljen i glava je izvađena - rekao je stručnjak za kriminal Fabio Barbosa Teišeira lokalnim medijima.

Teišeira veruje da jeziva pljačka grobnice nije bila povezana sa Almeidinim ubistvom i da se počinilac bavi crnom magijom zbog drugih dokaza pronađenih na mestu događaja.

- Na mestu glave nalazila se zemljana posuda u kojoj se nalazio spaljeni materijal - izjavio je Teišeira.

Policaja je u međuvremenu imenovala glavnog osumnjičenog za Almeidino brutalno ubistvo.

Prošlog avgusta, Almeidu i njenu majku, Fatimu de Azevedo Tavares, upucao je uljez sa kapuljačom dok su spavale u svojoj kući. Almeida je umrla na mestu dok je njena majka uspela da preživi napad. Policajci su zatim imenovali Almeidinog bivšeg zeta, Mateusa da Silvu Osorija Fereiru, kao čoveka za koga su verovali da je izvršio zločin.

Almeida je bila udata za brata osumnjičenog, policajca koji je ubijen 2016. godine, a nakon njegove smrti postala je jedini naslednik kuće zbog čega je Fereira pobesneo. Fereira je pokrenuo parnicu da pokuša da dobije vlasništvo nad kućom svog brata, ali je izgubio tešku sudsku bitku.

Tužioci tvrde da nikada nije prihvatio odluku suda da dodeli imovinu Almeidi i da je nakon toga počeo da joj preti. Fereira je uhapšen četiri meseca nakon Almeidinog ubistva i optužen je za femicid i pokušaj femicida. Sudija ga je međutim 20. jula pustio iz pritvora zbog nedostatka dokaza.

Za Almeidinog oca skrnavljenje grobnice njegove ćerke bilo je dodatni udarac s obzirom na to da se još bori da se izbori sa njenim ubistvom.

- Vi sahranite nekoga, a on to uradi? To je užasna stvar. Ubijena je i za nju nema mira čak ni na groblju - rekao je Horhe Luiz Gomes de Almeida.

