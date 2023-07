ILON MASK SE POMIRIO SA BIVŠOM? Viđeni u istom gradu, ona šeta, on uživa u piću, a sa njima je i sin koji ima najčudnije ime ikada (FOTO)

Sve su istaknutije glasine da se Ilon Mask se pomirio sa bivšom, pevačicom Grajms. Doprinosi tome i zajedničko letovanje u Italiji gde su sa svojim sinom i njegovim sinom iz braka sa Džastin Mask. Da li su ljubavi dali drugu šansu?

Pevačica Grajms (35) viđena je nedavno kako šeta Portofinom sa sinom X Æ A-XII kog zovu zovu "X".

Ilon Mask (52) fotografisan je dok uživa na večeri sa sinom Saksonom (17). I dok je milijarder bio sasvim ležerno odeven u zelenoj majici, ona je nosila veoma originalno modno izdanje, sa detaljima "alien" stila. Stajling je neobičan, a i jedan od njenih najboljih.

Iako Grajms i Mask nisu zajedno na slikama, izvor je za Daily mail rekao da su odseli u istom hotelu. Da li su na put zajedno pošli samo zbog sina ili tu ima još nečeg? Njih dvoje počeli su vezu 2018. On je želeo da na Tviteru objavi šalu o veštačkoj inteligenciji pa je saznao da je Grajms to već uradila. Pre tri godine dobili su sina, a u martu 2022. ćerku Exu Dark Sideræl, uz pomoć surogat majke.

Istog dana kada se pojavila vest o ovom letovanju, bivša Mskva supruga Talula Rajli se verila. Ona je dva puta bila u braku sa jednim od najbogatijih ljudi na svetu. Vest o veridbi saopštena je na Tviteru. A ono čuveno pitanje usledilo je posle skoro dve godine veze, koja pokreće brojne oprečne komentare.

Very happy to share that after two years of dating, Thomas Brodie Sangster and I are engaged! pic.twitter.com/NipyXtsDV0