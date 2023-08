12 MRTVIH U EKSPLOZIJI PETARDI: Nezabeležen horor u turističkom raju, oštećeno više od 200 kuća! (VIDEO)

U južnom delu Tajlanda, u okrugu Su-ngai Kolok u južnoj pokrajini Narativat je u subotu došlo do eksplozije petardi u skladištu kada je najmanje 12 osoba stradalo, a više od 100 je povređeno, piše "CNN". Nastao je požar nakon eksplozije.

Prema rečima guvernera Narativat oblasti, Sanana Pongaksorna, povređena je 121 osoba, uključujući i dvoje dece, dok je 111 osoba pušteno iz bolnice.

Oštećeno je više od 200 kuća koje se nalaze blizu mesta gde je došlo do eksplozije, a potom i požara.



Policija vrši istragu o uzroku eksplozije. Sumnja se da je došlo do greške prilikom varenja u skladištu.

