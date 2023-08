NOVI NAPAD DRONOVIMA NA MOSKVU! Rusija: Dve bespilotne letelice oborene, jedna se srušila na kompleks 'Moskva Siti' POGLEDAJTE! (VIDEO)

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je "kijevski režim" sinoć napao Moskvu sa tri bespilotne letelice, pri čemu su dve oborene, a jedna potisnuta elektronskim dejstvovanjem, nakon čega je pala na teritoriju kompleksa Moskva Siti.



Ranije je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao da se dron srušio na jednu od kula Moskva Sitija. On je pojasnio da je usled toga oštećena fasada površine od 150 kvadratnih metara.

The Russian Ministry of Defense has released a statement claiming that Ukraine attempted to Attack the Moscow Region with 3 “Kamikaze” Attack Drones with 2 being Shot Down by Air Defenses and the 3rd being “Suppressed” by Electronic-Warfare Systems causing it to Crash into the… pic.twitter.com/TViaRCmJKH



"Oštećeno je oko 150 kvadratnih metara fasade", objavio je Sobjanin.

Nema informacija o žrtvama.

Podsetimo, Ukrajina je i u nedelju napala Moskvu dronovima, a rusko Ministarstvo odbrane tada je saopštilo da je jedan dron oborila PVO, a da su dva eliminisana sistemima za elektronsko ratovanje i da su se srušila na područje kompleksa Moskva-Siti.

Footage showing the Drone which Struck the “IQ-Quarter” Building in Moscow tonight has allowed me to Confirm that this Attack was indeed committed by Ukraine once again utilizing their “Beaver” Long-Range Attack Drones which have a Range of over 1000km. pic.twitter.com/PxWcuoYuDU