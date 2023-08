PONOVO TORNADO U ITALIJI Zastrašujući oblaci, pijavica i duga na istom mestu (FOTO)

Nova superćelijska oluja pogodila je danas italijansku regiju Veneto, a građani su na društvenim mrežama podelili snimke na kojima se vidi da je usled oluje došlo i do tornada.

Kako prenose tamošnji meteorolozi, oluja manjih razmera napredovala je u superćelijsku tokom koje se stvorio mezociklon, tačnije struktura koja se prilikom rotacije može pretvoriti u tornado, preneo je Inmeteo.

Konkretno, tornado se formirao duž obale između gradova Jezola i Kavalina, dok ekipe na terenu prenose da trenutno nema povređenih kao ni materijalne štete.

- Videli smo ga iz daljine, na sreću nije napravio štetu - napisala je žena koja je objavila snimak tornada.

A number of #supercells including a confirmed tornadic one over Veneto, north Italy this afternoon. Looking at numerous mesocyclones captured by the Panomax camera in Cavallino Treporti, east of #Venice. @StormHour @xWxClub @ThePhotoHour pic.twitter.com/mPpWa9LT4E