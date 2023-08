STRAVIČNA TRAGEDIJA U VELIKOJ BRITANIJI Dete (5) se utopio u bazenu tokom odmora

Petogodišnji dečak, Robin Kaliskan, udavio se u bazenu odmarališta tokom porodičnog odmora u Kornvolu, u Velikoj Britaniji.

Policija Kornvola potvrdila je da istražuje sve okolnosti koje su dovele do incidenta.

- Služba hitne pomoći je obavestila policiju da se petogodišnji dečak utopio u bazenu u sklopu odmarališta Atlantik Rič, juče popodne - izjavio je portparol policije i dodao:

- Dečak je iz oblasti Plimuta i njegovi najbliži su upoznati sa njegovom smrću koja se ne tretira kao sumnjiva, dok se čeka na izveštaj mrtvozornika. Službenici iz Devona i policije Kornvola, zajedno sa predstavnicima Saveta za zdravlje i bezbednost Kornvola, preduzimaju istrage u vezi sa okolnostima ove smrti - završio je.

"Robin je bio veoma sladak i pametan"

