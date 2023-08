Da li će cene nafte dostići 100 dolara do kraja godine?

Smanjenje proizvodnje nafte od strane OPEC-a, usled dobrovoljnog smanjenja od strane Saudijske Arabije i obustave na terminalu Forcados u Nigeriji, rezultiralo je rastom cena nafte, pri čemu je Brent premašio 85 dolara po barelu, dok se WTI približava 82 dolaru po barelu.

Iako Saudijska Arabija treba cenu nafte od 90 dolara po barelu kako bi podržala svoju ambicioznu viziju 2030. godine, visoke cene bi mogle oslabiti tražnju i pokrenuti efekat bumeranga koji nije željen od strane članica OPEC-a.

Jaka globalna potražnja za naftom, posebno iz Kine, uz izveštaje o smanjenju zaliha nafte širom sveta, sugeriše da bi cene nafte mogle dostići 100 dolara po barelu pre kraja godine.

Brojke variraju u zavisnosti od izvora, ali prema anketi agencije Reuters, grupa je u julu pumpala 840.000 barela dnevno manje nego u junu. I ne pokazuju nikakve znakove preispitivanja ove odluke.

Rezultati su već vidljivi: cene nafte rastu, a Brent je premašio 85 dolara po barelu ranije ove nedelje, dok se WTI približio 82 dolarima po barelu. Pitanje sada je koliko će porasti pre nego što OPEC počne da ukida ove rezove. Drugo pitanje je da li će biti u mogućnosti da dovoljno brzo poveća proizvodnju ako bude potrebno.

Analitičari su ranije tvrdili da Saudijska Arabija treba cenu nafte od 90 dolara po barelu kako bi nastavila sa ambicioznim planovima javne potrošnje koji čine program diverzifikacije "Vizija 2030".

Međutim, ako se cene puste da porastu previše visoko, to bi moglo smanjiti tražnju i izazvati efekat bumeranga koji ni Saudijska Arabija ni druge članice OPEC-a ne bi želele da dožive.

Ipak, ovo može biti samo početak rasta jer dok je Saudijska Arabija svesno smanjivala proizvodnju, Nigerija i Angola nisu uspele da proizvedu onoliko koliko je njihova kvota OPEC-a naložila. Takođe, proizvodnja u Libiji je ponovo narušena, dok rast proizvodnje u američkim naftnim poljima usporava.

Ako se ostvare svi projekcije potražnje koje su bile instrumentalne u vođenju ovog najnovijeg rasta, to znači da bi cena nafte mogla ponovo dostići 100 dolara pre kraja godine. Ta mogućnost postaje posebno verovatna s obzirom na izveštaje da se zalihe nafte u nekim delovima sveta smanjuju.

Ranije nivoi globalnih zaliha nafte i goriva nisu imali velikog uticaja na međunarodne cene nafte, ali to se sada promenilo zbog zapadnih sankcija prema Rusiji, kako su analitičari JP Morgan-a rekli ovog tjedna. Razlog je što se više nafte i goriva trguje u valutama koje nisu američki dolar.

S tim raznolikim valutama, nivo stvarne fizičke ponude trgovanih komoditeta postao je važan faktor koji utiče na njihove cene. Potražnja je sada ponovno u centru pažnje trgovaca.

OPEC i Međunarodna agencija za energetiku procenjuju godišnji tempo rasta potražnje za 2023. godinu na preko 2 miliona barela dnevno. OPEC je procenjuje na 2,4 miliona barela dnevno, dok IEA predviđa rast potražnje od 2,2 miliona barela dnevno, iako je upozorila da će rast potražnje za naftom biti "značajno" usporen u srednjem roku.

Najnoviji podaci o uvozu i zaliha iz Kine potvrđuju utisak snažne potražnje za naftom, pri čemu se ta zemlja smatra gotovo najvećim pokretačem potražnje za naftom u svetu. Uvoz nafte se odvija na skoro rekordnom nivou, a zalihe nafte brzo rastu. To bi takođe dalo Kini polugu nad cenama ukoliko one previše porastu, a analitičari sugerišu da bi kada Peking postane nezadovoljan cenama, počeo da prodaje naftu iz rezervi, što bi bilo slično ponavljanju prošlogodišnjeg puštanja nafte iz rezervi od strane predsednika Bajdena.

Sve će zavisiti o tome koliko će dugo Saudijska Arabija biti spremna da se pridržava dobrovoljnog smanjenja proizvodnje. Najnoviji podaci o bruto domaćem proizvodu sugeriraju da se ekonomija usporila u drugom kvartalu kako su cene nafte opadale. Sada kada cene ponovo rastu, verovatno će se oporaviti i saudijska ekonomija, što će Riadu dati dobar razlog da nastavi sa ograničavanjem proizvodnje nafte.

S druge strane, Rusija buši naftu rekordnim nivoima, prema podacima koje je objavio Bloomberg. Broj novih proizvodnih bušotina koje su bušene u prvom polugodištu bilo je 6,6 odsto veći od planiranog i 8,6 odsto veći od broja bušotina iz prvog polugodišta 2022. godine.

To znači mogući dodatni izvor snabdevanja koji bi mogao ublažiti cene na način na koji su to rekordni ruski izvozi nafte u Kinu učinili ranije ove godine. Međutim, s obzirom na to da su Rusija i Saudijska Arabija čvrsto na istoj strani, ovo snabdevanje može ostati potencijalno dugi vremenski period, koliko god vođe OPEC+ smatraju da je potrebno.