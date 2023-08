REŠENA MISTERIJA - Otkriveno šta je tačno CILINDAR koga su talasi izbacili na plažu u Australiji (VIDEO)

Misteriozni objekat koji je isplivao na obalu u Zapadnoj Australiji je zapravo krhotina indijske svemirske letelice.

Cilindar je deo rakete koju je lansirala Indijska svemirska istraživačka organizacija (ISRO), navodi za CNN Sadir Kumar, direktor te organizacije.

Australijska svemirska agencija objavila je u utorak na Tviteru da je završila istragu o objektu i da je došla do istog zaključka. Otkako se u julu pojavio na plaži u Grin Hedu, obalskom gradu koji se nalazi 250 kilometara severno od Perta cilindrični objekat, širine dva i po i dužine oko tri metra, izazvao je veliko uzbuđenje među lokalnim stanovništvom.

U početku se nagađalo da bi olupina mogla biti dio MH370 - aviona koji je nestao sa zapadne australijske obale 2014. godine sa 239 putnika.

Stručnjaci za vazduhoplovstvo ubrzo su pojasnili da misteriozni predmet ne potiče iz komercijalnog aviona i da je verovatno reč o rezervoaru rakete koja je u nekom trenutku pala u Indijski okean.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna