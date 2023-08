ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Građane ruskog grada UHVATILA PANIKA zbog prizora na nebu! ZABELEŽENA SCENA IZ NOĆNE MORE! POGLEDAJTE! (VIDEO)

Stanovnike Кazanja uznemirio je monstruozni oblak koji liči na pečurku koja nastaje nakon nuklearne eksplozije!

Uplašeni stanovnici Kazanja, petog grada po veličini u Rusiji, masovno su se u sredu oglašavali na društvenim mrežama kako bi podelili slike i snimke nesvakidašnjeg oblaka, navode lokalni mediji.

"Nuclear mushroom" over the “marshes”: Today, the residents of Kazan (Russia) were scared by an ordinary cloud. Such are the realities... #Russia #UkraineRussianWar #Казань #Putin #Poland #العام_الجديد_1445 #Trump pic.twitter.com/csgXVySGVQ

Oblak, koji podseća na nuklearnu pečurku i koji je uplašio građana, zapravo predstavlja vrstu kumulonimbusa, rečeno je RIA Novostima u ministarstvu ekologije i prirodnih resursa Tatarstana.

- Topao vazduh je lakši od hladnog i njegovo izdizanje u srednje slojeve atmosfere može se videti u vidu oblaka pečurke. Ova atmosferska pojava se naziva inverzija ili oblak nakovanj. To je posebna vrsta kumulonimbusa koji se penje na visinu od oko 12-15 kilometara, a zatim počinje da se zamagljuje - rekao je portparol ministarstva ekologije.

💥The "nuclear mushroom" in the sky over Kazan this evening scared the locals.💥



In fact, this is an ordinary cumulonimbus cloud, which is also called "anvil". pic.twitter.com/JKYASpHeqG