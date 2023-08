NOVI IZVEŠTAJ SVETSKE BANKE: Kina prva, Rusija pretekla Nemačku, kao najveća ekonomija u Evropi

Ruska ekonomija je pretekla Nemačku i sada se nalazi na prvom mestu u Evropi kada je reč o bruto društvenom proizvodu (BDP) usklađenim sa paritetom kupovne moći, pokazuju podaci Svetske banke.

Procenjuje se da je BDP Rusije po tim pokazateljima sada 5,33 biliona dolara, čime se ona nalazi na petom mestu u svetu.

Nemačka se nalazi na šestom mestu sa BDP-om od 5,31 bilion dolara.

Prvo mesto i ove godine zauzima Kina, sa ukupnim BDP-om koji je nešto veći od 30 biliona dolara. Nju prate Sjedinjene Američke Države (25,4 biliona), Indija (11,8 biliona) i Japan (5,7 biliona).

Preostale zemlje koje ulaze u top 10 najvećih ekonomija sveta su Indonezija, Brazil Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Oporavak ruske privrede nakon recesije 2022. godine pokazao se bržim nego što se očekivalo, a postoji mogućnost da će do kraja godine ruski BDP porasti iznad dva odsto na godišnjem nivou, smatraju ekonomisti.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je krajem jula da očekuje da će BDP te zemlje do kraja godine porasti za više od dva odsto.

-Ako je za celu 2022. godinu, BDP smanjen za 2,1 odsto, onda je od januara do maja ove godine porastao za 0,6 odsto. A iz meseca u mesec se tempo ubrzavao, u maju čak do 5,4 odsto, kazao je i dodao da se očekuje da će do kraja godine BDP porasti za više od dva odsto.

Uprkos sankcijama koje je Zapad uveo Moskvi u pokušaju da uništi ekonomiju zemlje i zaustavi Specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, Međunarodni monetarni fond saopštio je da ruska privreda ne da nije na kolenima, već će ove godine porasti 1,5 odsto.

Kako navodi "Volstrit džornal", stabilnost ruske ekonomije je posledica značajnih injekcija vlade, razvoja vojnoindustrijskog kompleksa, kao i preorijentacije spoljne trgovine ka istočnim partnerima, posebno Indiji i Kini.

Sankcije, koje je američki predsednik Džozef Bajden, bombastično predstavio kao "najznačajnije ikada", u početku su lišile Rusiju mikročipova i visokotehnoloških komponenti, smanjujući njenu sposobnost da proizvodi precizno navođene rakete, ali se Moskva brzo oporavila od tog udarca.

Ruska sirova nafta nastavlja da teče, a kontinuirana globalna potražnja za ruskim proizvodima takođe pomaže da se državna kasa puni. "Sankcije nisu uništile rusku ekonomiju", rekao je Sergej Gurijev, bivši savetnik ruske vlade.

