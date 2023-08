TEŽAK VIKEND U ZAPADNOJ EVROPI: Požari spalili na hiljade hektara šume, nekoliko ljudi povređeno! (VIDEO)

Požari koji gore u Španiji i Portugalu spalili su hiljade hektara šume tokom vikenda. Najgore je bilo na zapadu Portugala gde je uništeno 6.2 hiljade hektara te je do nedelje ujutro povređeno šestoro ljudi, objavile su portugalske vlasti.

Evakuisano je nekoliko sela, a u drugima je uveden policijski čas, piše agencija DPA.



Protiv vatre se bori 1100 vatrogasaca te 11 helikoptera i kanadera. Požar gori od petka u okruzima Kastelo Branko i Proensa-a-Nova. Portparol civilne zaštite Hodi Rato rekao je novinarima da će stavljanje vatre pod kontrolu verovatno trajati nekoliko dana.

Uz te, požari gore i na nekoliko drugih lokacija u Portugalu.



U Španiji su zvaničnici u subotu uveče objavili da su većinom uspeli da zauzdaju požar u blizini Portboua, na severoistoku Katalonije, nedaleko od granice s Francuskom.

