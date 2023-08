APOKALIPSA U SLOVENIJI, STIGLO NOVO, JOŠ JAČE NEVREME! Proradila klizišta, evakuišu se sela, STRAŠNE slike obišle svet (VIDEO)

Novo jače nevreme zahvatilo je Sloveniju i kreće se prema jugoistoku zemlje, objavila je agencija ARSO.

Slovenija i dalje trpi katastrofalne poplave ili njihove posledice. Dok se očekuje smirivanje hidroloških prilika, mnoga mesta sada ugrožavaju klizišta, prenosi N1 Ljubljana.

