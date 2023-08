Vejn Godinet (34) i njegovo petoro dece tragično su stradali u požaru koji je zahvatio njihovu porodičnu kuću danas oko 6 sati ujutru, u australijskoj državi Kvinslend.

Godinet je pokušao da se vrati po svoju decu, ali su nažalost njegovi četvorogodišnji blizanci, kao i mlađi sin koji je imao tri godine preminuli zajedno sa ocem. U požaru su stradali i njegovi usvojeni sinovi, Zek (11) i Hari (10) koji su ostali u porodičnoj kući.

Majka dece Samanta Stivenson (28) se oporavlja u bolnici zajedno sa rođakom (20), nakon što je par čudom uspeo da pobegne.

Ukupno je devet osoba zbrinuto na licu mesta nakon što se požar proširio na još dva objekta.



"Bio je super tata"

Komšinica Anđela Dauson, koja je Godineta opisala kao „super tatu“, otkrila je da je njegova supruga pokušala da uleti u kuću kada je izbio požar, ali ju je suprug zaustavio i umesto nje utrčao unutra.

