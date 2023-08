DOKTORKA UBILA BEBU, PA PRESUDILA SEBI! Živela sa mužem u luksuzu, ne zna se zašto je PUCALA U DETE, pa izvršila samoubistvo (FOTO)

Doktorka Kristal Kasketa (40) iz Njujorka ubila je svoju bebu u kući u Vestčesteru, a potom izvršila samoubistvo. Kasketa bila je specijalista za hematologiju i onkologiju u Njujorku, prenosi Dejli mejl.

Stravično ubistvo dogodilo se u bebinoj spavaćoj sobi u subotu oko 7 sati ujutru u gradu Somers, koji se nalazi u okrugu Vestčester. Do tragedije je došlo u porodičnoj kući od milion dolara u kojoj je doktorka živela sa detetom i njenim 37-godišnjim suprugom Timom Taltijem.

Njen suprug je vidno uznemiren medijima rekao da mu daju malo vremena. Starost i pol deteta još nije poznata, ali objave na društvenim mrežama sugerišu da je beba rođena oko marta, dakle oko četiri meseca.

U trenutku ubistva, u kući su se nalazili roditelji Kaskete.

Ko je bila dr Kristal Kasketa?

Kasketa je diplomirala na Medicinskom koledžu u Albaniju, gde joj je dodeljena nagrada za saosećanje i podršku koju je pokazala u ophođenju sa pacijentima.

Završila je specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Hofstra Nort Šor u Univerzitetskoj bolnici, gde je dobila sličnu nagradu.

Bila je specijalizovana za rak dojke. Kada je bila u 8. razredu, najbolja drugarica njene majke umrla je od raka dojke i ovaj događaj ju je, kako se kaže, podstakao da nastavi karijeru u medicini.

Top cancer doctor Krystal Cascetta 'kills herself and her baby in horrific murder suicide at $1M home' https://t.co/5Y8ZGZ7s7W pic.twitter.com/uJthi148pZ