PAO SNEG USRED LETA U AUSTRIJI - U pojedinim delovima zemlje naređena upotreba lanaca

U Austriji je usred avgusta pao sneg, a u pojedinim delovima te zemlje vozačima je čak naređena i upotreba zimske opreme, javlja "Kronen Zeitung".

Forarlberg i Tirol su bili daleko manje pogođeni obilnim kišama proteklih dana od drugih regiona u Austriji. Sada se, međutim, Zapad proslavio vremenskim prilikama - u ponedeljak ujutru, opšti zahtev za lance morao je da bude nametnut na visokoalpskom putu Silvreta, navodi list.

Teško za poverovati, ali istinito – od jutarnjih sati postoji opšta obaveza korišćenja lanaca između granica Tirola i Forarlberga na 2.032 metra visokom Bilerhoeu i naplatnoj stanici u opštini Partenen (1.051 metar).

Dok je snežna granica u nedelju uveče bila i dalje na visini od 2.000 metara nadmorske visine, tokom noći je značajno opala. Iz tog razloga, opšta obaveza korišćenja lanaca morala je biti propisana na krivudavom prolazu, koji je veoma popularan kod turista, između Forarlberg Montafona i tirolskog Pacnauntala. Međutim, ovo je ukinuto nešto posle 8 sati ujutru.

