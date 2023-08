UHAPŠEN UBICA GRČKOG NAVIJAČA! Tukli su ga dok nije ISKRVARIO

Policija nema sumnje da je među 98 uhapšenih navijača i ubica grčkog navijača Mihalisa (29).

Ministarstvo unutrašnjih poslova Grčke uhapsilo je ubicu grčkog navijača Mihalisa (29) koji je stradao u sinoćnom obračunu huligana u Atini. Kako prenose grčki mediji, policija je sigurna da je ubica među 98 uhapšenih navijača koji su trenutno na ispitivanju.

Prema zvaničnim informacijama, posle tuče navijača AEK-a i Dinama uhapšeni su državljani šest zemalja: 82 Hrvata i 12 Grka, odnosno po jedan Nemac, Albanac, Austrijanac i državljanin Bosne i Hercegovine. Osim smrti jednog mladića, povređeno je još petorica grčkih i trojica hrvatskih navijača. Takođe, jedna devojčica (12) je pogođena kamenom u glavu, ali nije prošla sa težim povredama.

U međuvremenu, AEK je optužio Dinamo iz Zagreba i grčku policiju da su glavni krivci za nerede u Atini, nakon čega je UEFA otkazala večerašnju utakmicu, pa zbog toga na "Maksimiru" strepe i od izbacivanja iz Evrope. Ipak, najverovatnije da od toga neće biti ništa i da će se prvo igrati meč u Zagrebu (15. avgust), a tri-četiri dana kasnije u Atini.

U saopštenju policije navodi se da je grupa od 100 do 120 navijača napravila haos u Atini, a najverovatnije su im pomogli "bratski" navijači Panatinaikosa. Dve navijačke grupe su već godinama u dobrim odnosima, a i Panatinaikos je iz Atine, baš kao što je to slučaj sa AEK-om. Pročitajte i saopštenje policije koja se oglasila u jutarnjim časovima nakon nezapamćenog nereda kod stadiona atinskog AEK-a.

"U ponedeljak uveče grupa od oko 100 do 120 navijača Dinama iz Zagreba, zajedno sa prijateljskim navijačima iz Grčke, bila je u Perisosu (metro stanica u Atini, prim. aut.). Okupljeni navijači AEK-a bili su nedaleko od njih. Došlo je do incidenata između dve navijačke grupe koje su bacale baklje, kamenje, improvizovane stvari... Takođe, koristili su i palice. Incident se dogodio sat i po nakon što je Dinamo Zagreb završio trening i napustio teren, a policija je ispratila igrače i ceo tim do hotela. Nakon prijavljenog incidenta, policija je stigla na mesto sukoba i uhapsila 98 navijača. Otvorena je istraga i biće pokrenute i utvrđuje se identitet svih učesnika tuče", navodi se u saopštenju policije.

