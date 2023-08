Hapšenje na aerodromu u Buenos Ajresu: Devojka sakrila 77 paketića kokaina

Neimenovana devojka (20) uhapšena je na aerodromu u Buenos Ajresu zbog pokušaja šverca kokaina, saopšteno je.

Ona je, navodno, planirana da se ukrca na let za Barselonu, ali je bila sumnjiva aerodromskom osoblju. Od nje je traženo da prođe kroz skener i tada je razotkrivena.

Devojka, ne teža od 50 kilograma, progutala je 67 paketića s drogom, dok je 11 paketića sakrila u vaginu, prenosi Metro.

Nadležni su prevezli devojku u bolnicu, kako bi paketići bili bezbedno uklonjeni, a ona se narednog dana pojavila pred sudom.

Woman caught smuggling capsules of cocaine at airport in very creative wayhttps://t.co/zCv9u6kQMH