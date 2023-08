TORNADO U KOLORADU NAPRAVIO PUSTOŠ: Scene zaprepastile čak i lovce na oluje DRAMA TRAJALA POLA SATA (VIDEO)

Ogroman tornado zabeležen je kod Jume na severoistoku američke savezne države Kolorado.

Moćni kovitlac zabeležen je u ruralnom području, a lovci na oluje navode da se zadržao na tlu čak 30 minuta.

Za sada nema izveštaja o većoj šteti.

Here's the full @cyclonePORT timelapse from @VinceWaelti as he followed the tornado near Yuma, CO over the past 30 minutes or so! #COwx pic.twitter.com/sEbbqwwf0U