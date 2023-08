500 EVRA ZA DAN NA PLAŽI! Paprene cene teraju turiste: Suncobran i dve ležaljke do 50 evra, za restoran odvojite oko 150

Od Gargana do Salenta, cene na apulijskim (region u Italiji) plažama su mnogo veće nego u drugim zemljama, poput Grčke i Albanije.

U Galipoliju, na primer, za dan na plaži (uključujući piće u restoranu) i noćenje u B&B hotelu, četvoročlana porodica u proseku mora da plati do 500 evra.

Ovaj podatak je otkriven na osnovu ankete koja je nedavno sprovedena u oblasti Apulija, piše Rai.

Predsednica asocijacije Adoc Puglia and Bari, objašnjava kako su detaljno proverili cene: u Galipoliju suncobran i dve ležaljke mogu da koštaju od 35 do 50 evra dnevno, a dvokrevetna soba sa doručkom od 106 do 265 evra; za restoran treba dati od 35 do 150 evra.

Gargano je jeftiniji, tu bi četvoročlana porodica u proseku mogla da potroši od 300 do 400 evra po danu.

Naime, u Viesteu se za suncobran i dve ležaljke izdvaja od 25 do 40 evra, za dvokrevetnu sobu u pansionu od 95 do 150 evra, a za ručak u restoranu od 30 do 150 evra. U oblasti Barija, u mestu Polinjano a Mare, na plažama se troši između 25 i 59 evra.

Za boravak u B&B hotelu treba izdvojiti do 250 evra po noći, za restorane od 35 do 200 evra po osobi. I, konačno, u Pulsanu, cene su slične onima u Garganu, sa suncobranom i dvema ležaljkama koje koštaju od 20 do 40 evra.

Tu je hotelski smeštaj od 95 do 190, a za restoran treba dati od 35 do 150 evra. Za "posebno" luksuzne objekte potrebno je spremiti do 500 evra po noći, ali oni su isključeni iz ankete.

Kako Rai dalje navodi, iz ove Asocijacije su uvereni da je pad priliva turista evidentan upravo zbog povećanja cena turističkih usluga, praćenih ekonomskim teškoćama kao što je inflacija.

Prvo je nastupio kovid, a zatim i energetska kriza, sa posledičnim poskupljenjem osnovnih životnih potrepština, među kojima su grana, gorivo i ostali računi za domaćinstvo.