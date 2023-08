SKAKALI U MORE KAKO BI POBEGLI OD VATRE! Veliki požar na popularnoj turističkoj destinaciji (VIDEO)

U šumskim požarima na Havajima, podstaknutim uraganom "Dora", spaljeno je više objekata, što je dovelo do evakuacija i zatvaranja škola.

U okrugu Maui, 12 osoba je spaseno nakon što su skočile u okean kako bi pobegle od dima i požara, prenosi AP.

Njih je obalska straža prevezla na sigurno područje, saopštile su lokalne vlasti.

Vatrogasne ekipe se bore sa više požara koncentrisanih u dve oblasti: popularnoj turističkoj destinaciji Zapadni Maui i planinskom regionu u unutrašnjosti.

BREAKING: Popular 'Front Street' is on fire in Lahaina on the island of Maui, Hawaii, where, authorities said, people jumped into the water to escape flames and smoke from a wind-fueled wildfire. pic.twitter.com/vPRXufhbHc