GRČKU POLICIJU ČEKA TEŽAK POSAO: Pet ključnih tragova vodi do ubice navijača AEK-a, greška je napravljena na prvom koraku

Jezive scene viđene su na ulicama Atine, gde su navijači zagrebačkog Dinama, "Bed Blu Bojsi" usmrtili 22-godišnjeg navijača AEK-a tokom brutalne tuče. Tako, i dan posle tragedije nižu se vesti i analize povezane sa otkrivanjem počinioca.

Za izazivanje incidenta, ali i za ubistvo, optuženi su upravo hrvatski huligani, koji su u noći između ponedeljka i utorka došli ispred stadiona "OPAP Arena" u Novoj Filadelfiji, i napali prisutne navijače AEK-a.

Ono što je za sada poznato, ni jedan od 94 uhapšena pripadnika ove grupe ne prihvata krivicu za smrt 29-godišnjeg Mihalisa Kacurisa i da su se tokom ispitivanja ponašali "tvrdo". Grčki navijači koji su takođe uhapšeni su u međuvremenu pušteni.

Tamošnji portal Njuzit prenosi da su istražitelji da je među zadržanima i ubica, koji je napravio i veliku grešku prilikom krvavog pira. Naime, on je ostavio svoj DNK trag na ubijenom mladiću, tako da vlasti sprovode identifikaciju tako što uzimaju od svih DNK materijal koji će uporediti sa onim pronađenim na odeći nesrećnog mladića.

Hrvatski Jutarnji list, ističe da sa grčke strane "još uvek nema službene potvrde da je iko osumnjičen za ubistvo" i dodaje daoliciju i pravosuđe čeka težak zadatak kako bi rasvetlili nerede. U svom tekstu, Jutarnji list analizira korake u istrazi koji su bitni kako bi se ceo slučaj rešio.

Kako ističu, dokazi moraju biti takvi da se ne mogu smatrati dvosmislenim.

1. DNK

Slina, krv, sekret iz nosa, koža, sperma sve to su biološki tragovi iz kojih se može uzeti "genski otisak" osumnjičenih za potrebe veštačenja. Ali, sam po sebi ne znači ništa ako se navedeni trag poklopi s uzorkom nespornim uzorkom "corpusa delicti" zločina. Samo po sebi samo je deo dokaza. Jer, ako se i poklopi nečiji DNK s DNK na nožu pod uslovom da se nađe, to samo znači da je ta osoba u ruci držala sredstvo izvršenja. Ali to je više nego značajna indicija istražiteljima. Za očekivati je da će veštačenje svih uzoraka DNK, kao i svih tragova trenutno prioritet forenzičkog laboratorija grčke policije koja može zatražiti da MUP-ov laboratorij istraži da li se u njihovoj bazi nalaze neki DNK profili. Razmena i uzimanje je definisana međunarodnim protokolima.

2. Pronalazak noža

Ovo je jedan od ključnih fokusa istrage jer se traži sredstvo izvršenja. Najverovatnije ga je počinitelj odbacio u užoj zoni oko mesta sukoba. Obično se odbacuju u kante korpe za smeće ili kontejnere, kanale, skrivena mesta. Policija u potragama koristi detektore metala, magnete, pipalice, ali i fizički pretražuje teren, a nije isključena i potraga psima obučenima da slede individualne mirise.

3. DKT pretraga i veštačenje tragova

Činjenica da su komunalci oprali krv s mesta zločina, kako izveštavaju grčki mediji, verovatno je sprala i neke tragove. Ali, prilikom privođenja u policiju nad osumnjičenima se provodi tzv. DKT pretraga - osim uzimanja otisaka prstiju, uzimaju se i odeća ili njeni delovi radi analize tragova - od tekstilnih vlakana, tragova na obući, svi privedeni su i fotografisani. Ako se npr. karakteristike tekstilnog vlakna osobe kojoj je uzet trag i ako ih ima u nekom većem broju na odeći žrtve to se u pravilu tumači da je bilo intenzivnijeg fizičkog kontakta između tih osoba. Osim osumnjičenih, policija prilikom obdukcije obavlja DKT pretragu žrtve, a kad je reč o ovakvom nasilnom sukobu fokus je, recimo, ima li ispod noktiju bioloških tragova i u kojem opsegu, tragova od obrambenih povreda. Iz rane se može u pravilu iščitati je li ubode zadala osoba koja je levak ili dešnjak.

4. Snimci nadzornih kamera, analiza telekomunikacija

Grčka policija već je počela da pregleda snimke nadzornih kamera. S obzirom na to da su neki bili maskirani, zavisno od kvaliteta snimaka nadzornih kamera će pokušati da se isfiltriraju lica. Osim kamera u perimetru stadiona sa svih objekata, mogu se analizirati javne nadzorne kamere. Od teleoperatera će se zatražiti lociranje svih mobilnih telefona u užoj zoni stadiona u vreme sukoba i nakon njega, analiziraće se profili uhićenih na društvenim mrežama, komunikacija, poruke u kritično vreme pre nereda, a posebno nakon njega.

5. Korištenje poligrafa, analiza izjava, međunarodna suradnja

Od osumnjičenih se može zahtevati da ih se poligrafski testira. Posebno će se analizirati odgovori i reakcije na kritična pitanja poput "Jeste li koristili nož kod stadiona AEK? Znate li ko je ubio navijača AEK-a? Sve izjave svedoka analiziraće se, u njima tražiti nelogičnosti. Nije isključeno da grčka policija zatraži i pomoć hrvatskih kolega u prevodiocima, obzirom na broj uhapšenih. Nije isključeno da se zatraži kako tok istrage bude odmicao od hrvatske policije zatraži da obavi ponovo razgovore s nekim od u međuvremenu puštenih navijača, ako bi se za to pokazalo potreba. U svakom slučaju policija je pod velikim pritiskom jer vreme joj nije saveznik i u pravilu su tragovi i saznanja koja se prikupe u prva 24 sata ključna za razrešenje ubistva navijača AEK Mihalisa Katsourisa.