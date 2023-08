Apokaliptične scene na Havajima! Ogromni požari gutaju celo ostrvo: Ljudi u panici skaču u more - Ovo je bez presedana (VIDEO)

Veći šumski požari na Havajima, podstaknuti jakim vetrovima, spalili su zgrade i primorali vlasti da evakuišu i zatvore škole u ​​nekoliko zajednica.

Spasioci su iz okeana izvukli desetak ljudi koji su skočili da pobegnu od dima i plamena, piše Gardijan.

- Američka obalska straža odgovorila je na područja u kojima su ljudi skakali u okean da bi izbegli vatru i dim - navodi se u saopštenju okruga Maui. Obalska straža je na Tviteru objavila da je posada spasila 12 ljudi iz vode kod Lahaine.

🚨🚨A raging #wildfire has swept through businesses along Front Street in downtown #Lahaina, located in West #Maui, #Hawaii a community housing around 12,000 residents. In response to the dire situation, the Coast Guard is actively assisting individuals who had no choice but to… pic.twitter.com/LEKQuTL9LQ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 09. август 2023.

Vatrogasac koji se bori sa šumskim požarom u zapadnom Mauiju prebačen je u bolnicu nakon udisanja dima i u stabilnom je stanju, saopštio je okrug Maui. Okrug Maui je takođe rekao da je više puteva u Lahaini zatvoreno, upozoravajući: „Ne idite u grad Lahaina“.

Vatrogasne ekipe na Mauiju bore se sa požarima koncentrisanim u dve oblasti: popularnoj turističkoj destinaciji Zapadni Maui i planinskom području u unutrašnjosti. Nije poznato koliko je zgrada izgorelo, rekla je portparolka Mauija Mahina Martin. Oko 13.000 domaćinstava Mauija ostalo je bez struje, izvestio je Havaiian Electric.

#mauifire A major wildfire is happening in Lahaina Maui, #Hawaii forcing thousands to evacuate from a major wildfire that is fueled by 60mph winds. pic.twitter.com/nVGqropN0o — Suepin (@yzimng2) 09. август 2023.

„Najizazovniji dan“

"Ovo je definitivno jedan od najizazovnijih dana za naše ostrvo sa više požara, višestrukim evakuacijama u različitim oblastima. Apokaliptično je", rekao je Martin. Vetrovi od 80 km/h zabeleženi su u unutrašnjosti na Mauiju, a jedan požar, za koji se verovalo da je obuzdavan, ponovo se razbuktao nekoliko sati kasnije.

U oblasti Kula na Mauiju, najmanje dve kuće su uništene u požaru koji je zahvatio oko 1.100 hektara. Oko 80 ljudi je evakuisano iz 40 domova. „Pokušavamo da zaštitimo domove u zajednici“, rekao je gradonačelnik Velikog ostrva Mič Rot o evakuaciji oko 400 domova u četiri zajednice na severnom delu ostrva.

Bolnice su pretrpane, komunikacioni sistemi pokvareni

Bolnice na ostrvu Maui preplavljene su pacijentima sa opekotinama i ljudima koji pate od udisanja dima, rekla je za Si-En-En potguverner Havaja Silvija Luk, dodajući da je zbrinjavanje povređenih otežano zbog poteškoća u transportu pacijenata.

Vlasti takođe imaju problema u komunikaciji sa područjima odsečenim požarima i koordinaciji evakuacije, rekao je Luk.

"911 ne radi. Mobilna usluga je u prekidu. Telefonska usluga je u prekidu. To je deo problema. Okrug Maui nije mogao da komunicira sa stanovnicima na zapadnoj strani, na strani Lahaine", dodala je ona.

Popular 'Front Street' in the beautiful resort town of Lāhainā is on fire! Reports of people jumping into the water to escape the blaze fuelled by Hurricane Dora high winds. #Emergency declared



VC: Alan Dicker #Wildfire #Maui #Hawaii #Dora #Lahaina #HurricaneDora #Heatwave… pic.twitter.com/dDjEBLRArg — Earth42morrow (@Earth42morrow) 09. август 2023.

Luk je nazvao požare na Mauiju "bez presedana" i rekao da se država suočava sa ozbiljnim izazovima u borbi protiv plamena.

„Kada imamo posla sa uraganom i katastrofama koje prate uragan, obično imamo posla sa jakom kišom, imamo posla sa poplavama“, rekla je ona. „Činjenica da sada imamo šumske požare u više oblasti kao direktnu posledicu uragana je bez presedana, to je nešto što ljudi na Havajima nikada nisu iskusili“, dodala je ona.

Uragan Dora se nalazi više od 800 kilometara južno od Havajskih ostrva. Ali jaki vetrovi se razvijaju nad ostrvima kao rezultat visokog pritiska na severu i niskog pritiska sa Dore na jugu, piše CNN.