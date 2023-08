Pojavio se SNIMAK LIKVIDACIJE predsedničkog kandidata u Ekvadoru: Napadač prišao i pucao mu u glavu

Fernando Viljavisensio, kandidat za predsednika Ekvadora, ubijen je na predizbornom mitingu u Kitu u sredu.

Viljavisensio je bio narodni poslanik u skupštini, a ubijen je kad je ulazio u automobil kojim je trebalo da se udalji sa mesta održavanja mitinga, prenosi BBC.

Član njegovog izbornog štaba rekao je lokalnim medijima da je "Viljavisensio ulazio u auto, kad mu je prišao napadač koji mu je pucao u glavu".

Aktuelni predsednik Ekvadora Giljermo Laso rekao je da "ovaj zločin neće proći bez kazne".

SHOCKING VIDEO: Ecuador presidential candidate Fernando Villavicencio, who was leading in the polls, has just been assassinated two weeks before an election the 59-year-old was expected to win. Journalists were referring to him as "right-wing" candidate! pic.twitter.com/69wFzCK4DK



Svedoci tvrde da je Viljavisensio (59) upucan tri puta. Osumnjičeni za atentat je takođe ranjen u pucnjavi koja je usledila, i on je kasnije umro od povreda koje je zadobio.

Prvi krug predsedničkih izbora u Ekvadoru treba da se održi 20. avgusta.

Predsednik Laso, koji se neće kandidovati, rekao je da je "šokiran" ubistvom, i dodao da je "organizovani kriminal mnogo napredovao, ali će se puna težina zakona sručiti na njega".



Nedavni porast nasilnih zločina, čiji poretač je sve veće prisustvo narko-kartela u Ekvadoru, je centralna tema u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji.

Predsednik Laso je prošlog meseca proglasio vanredno stanje i policijski čas u tri provincije, posle ubistava povezanih sa organizovanim kriminalom.



Kampanja Viljavisensija je, osim bezbednosti građana, bila koncentrisana na borbu protiv korupcije, čime se bavio i kao novinar, ali i borbom za smanjenje uništenja okruženja.

Štab Viljavisensija je prošle nedelje objavio da su on i članovi tima dobili pretnje od vođe bande povezane sa krijumčarenjem droge.

BREAKING: As seen in the video below, Fernando Villavicencio, the right-winged candidate running for President of Ecuador, has just been assassinated during a presidential rally in Quito. He was reportedly shot 3 times in the head.



Villavicencio has reportedly died on the… pic.twitter.com/J4HfSjDbBX