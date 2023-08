TURISTIČKI RAJ SE PRETVORIO U PAKAO! 36 mrtvih u požarima na Havajima! 'To je najgora katastrofa koju sam ikad video!' (VIDEO)

Najmanje 36 ljudi poginulo je u požarima koji besne širom okruga Maui na Havajima. Vatra je uništila veći deo Lahaine, turističkog i poslovnog središta ostrva. Strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći jer su neki ljudi odbili evakuaciju. Neki su građani skakali i u okean kako bi se spasli od plamena. Mnogi su prevezeni u bolnicu zbog opekotina koje su zadobili.

Više naselja je izgorelo do temelja jer je zapadna strana ostrva bila skoro odsečena, sa samo jednim auto-putem otvoren, a hiljade ljudi bi trebalo evakuisati pošto su zvaničnici rekli da je Lahaina, luka i okolna područja ugrožena velikim razaranjima.

Istorijski grad Lahania uništen je do temelja. Razorni požar, nošen vetrom, bio je nezaustavljiv uprkos naporima vatrogasaca i građana koji su pokušali da spasu svoje kuće i poslovne objekte.

