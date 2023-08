ŠOK INFORMACIJE IZ ATINE: Trojica Grka presudna za organizaciju haosa - evo kako su pomogli HULIGANIMA IZ HRVATSKE (VIDEO)

U petak će otpočeti ispitivanje privedenih izgrednika nakon velikih nereda u Atini. Mediji prenose da su privedene 104 osobe, od čega 97 hrvatskih državljana.

Izgrednici su optuženi za četiri kaznena dela i sedam prekršaja, a na teret im se stavlja i ubistvo, zbog čega bi neko mogao dobiti doživotni zatvor.

U žiži javnosti našla su se i trojica uhapšenih Grka, jer indicije govore da su imali presudnu ulogu u organizaciji nereda koji su doveli do ubistva 29-godišnjeg navijača AEK-a.

- Trojica Grka bili su ljudi koji su vodili hrvatski konvoj do AEK-ovog stadiona i pokazali im kako da pristupe terenu žuto-crnih, prenosi portal "Newsit".

Reč je o 26-godišnjaku i 27-godišnjakinji iz obližnjeg Marusija i 22-godišnjaku iz Nove Smirne. Jedan od njih je ranije uhapšen zbog pridruživanja "zločinačkoj organizaciji sa navijačkim poreklom“.

Video of the armed fascist Zagreb/PAO hooligan mob in #Athens on Tuesday.#Originals21 #AEK #Michalis pic.twitter.com/RzzhEIswzt