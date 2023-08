Uhapšena šestorica osumnjičenih za ubistvo ekvadorskog političara: Svi su iz Kolumbije

Šestorica stranih državljana uhapšenih zbog umešanosti u ubistvo ekvadorskog predsedničkog kandidata Fernanda Vilavisensija su Kolumbijci, saopštila je juče ekvadorska policija.

Sedmi osumnjičeni, koji je podlegao ranama zadobijenim u pucnjavi sa policijom takođe je bio Kolumbijac, prenosi Rojters.

Viljavisensio je ubijen tokom predizbornog skupa u Kitu, a napadač je neutralisan nakon razmene vatre sa policijom koja je obezbeđivala skup, a ostali osumnjičeni privedeni su nakon policijske racije, navela je Kancelarija državnog tužioca.

U svom poslednjem govoru, pre nego što je ubijen, Vilavisensio je obećao okupljenima da će iskoreniti korupciju i zatvoriti "lopove" u Ekvadoru.

BREAKING: As seen in the video below, Fernando Villavicencio, the right-winged candidate running for President of Ecuador, has just been assassinated during a presidential rally in Quito. He was reportedly shot 3 times in the head.



Villavicencio has reportedly died on the… pic.twitter.com/J4HfSjDbBX