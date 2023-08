STRAVIČNE INFORMACIJE O POŽARIMA NA HAVAJIMA! Zvaničnici: Više od 80 odsto objekata na Mauiju je oštećeno ili uništeno (VIDEO)

Više od 80 odsto od 2.719 objekata zahvaćenih u požaru koji je opustošio Maui na Havajima je oštećeno ili potpuno uništeno, objavili su danas zvaničnici.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je uragan Dora, koji je prošao južno od lanca ostrva, delimično kriv za jake vetrove koji su u početku izazvali plamen i doveli do nestanka struje.

Ogromna većina pogođenih objekata bile su stambene zgrade, zbog čega je za oko 4.500 ljudi potrebno sklonište, prema proceni zasnovanim na podacima FEMA i Pacifičkog centra za katastrofe.

This is Maui. This is going to take years to come back from. Please consider what people are going through at this time and support them in any way that you can, including giving respect for this tragedy. Mahalo & Pray for Maui’s healing and recovery 🙏🏻🙏🏻 #mauifires #mauistrong pic.twitter.com/IYXBjk8d3m