DRAMA U RUSTU - Sedam osoba povređeno u nesreći u najvećem nemačkom tematskom parku (VIDEO)

Sedam osoba je povređeno u nesreći koja se danas dogodila u zabavnom parku u nemačkom gradu Rust, u blizini granice sa Francuskom i Švajcarskom, saopštila je nemačka policija.

U izveštaju nemačke agencije DPA se navodi da je policija saopštila da se po svemu sudeći, urušila struktura sa koje posetioci skaču u bazen, preneo je AP.

Uprava ovog najvećeg tematskog parka u Nemačkoj je saopštila da je mobilni bazen u kojem se izvodi "šou ronjenja" napukao i da se potom voda izlila.

Ovaj park je popularna turistička atrakcija koja je prošle godine privukla više od šest miliona posetilaca, uglavnom iz Nemačke, Francuske i Švajcarske.

Several people have been reported injured at the Europa-Park in Rust, Germany#Rust #Germany #Europapark #Breaking #London pic.twitter.com/SmG96FmjfH