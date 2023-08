ANA JE PREŽIVELA HOROR NA HAVAJIMA - Čekala je u koloni automobila sa majkom koja ne zna da pliva, a onda je im je OVOM odlukom spasila život

Ana Karolina Penedo skočila je u okean sa svojom majkom dok je plamen sravnio bivšu prestonicu Havaja ostavivši iza sebe na desetine mrtvih.

Plamen je bio svuda i Ana Karolina Penedo je morala da donese odluku. Mogla je da ostane u svom automobilu i da se nada da će kolona vozila koja pokušava da napusti Lahajn na Mauiju nekim čudom početi da se kreće, ili bi ona i njena majka mogle da pobegnu.

Situacija je postala dramatična. Požar je pustošio bivšu prestonicu Havaja, gutao je sve pred sobom, prodavnice i istorijske zgrade. U jednom trenutku plamen je pao ispred automobila ljudi koji su pokušavali da se evakuišu. Penedu, 42, postalo je jasno da postoji samo jedno sigurno mesto - okean.

Ovaj požar najsmrtonosniji je u SAD u poslednjih 100 godina, objavio je "Gardijan". Stotine ljudi se i dalje vode kao nestali, dok su vatrogasci nastavili da se bore sa požarima, a spasilačke ekipe pretražuju spaljene ostatke istorijskog grada Lahaina.

- Moramo da skočimo u vodu - rekla je majci, koja je nervozno pristala iako ne zna da pliva.

🚨O FIM DO MUNDO: Brasileira ficou 11 horas no mar à espera de resgate e perdeu tudo em incêndio no Havaí.



Ana Carolina Penedo estava acompanhada da mãe, e disse em relato que não conseguiram evacuar Lahaina a tempo. Havaii em chamas de fogo. pic.twitter.com/2P9tVsC5xX