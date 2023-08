PROPELER USMRTIO DEČAKA (3) PRED OČIMA RODITELJA I SESTARA Mališan bio na odmoru sa porodicom kada se dogodio užas

Trogodišnji dečak Valter Grir iz Solt Lejk Sitija tragično je stradao u nedelju kada ga je isekao propeler čamca iz kojeg je ispao. Volter se vozio u brodiću zajedno sa svojom porodicom koja je bila na odmoru u Juti.

Zvaničnici su rekli da je mališan proglašen mrtvim na licu mesta i potvrdili da je nosio prsluk za spasavanje.

"Nakon što je upao, Grira je udario propeler u zadnjem delu čamca", navodi se u saopštenju rendžera iz Jute.

Porodica u šoku zbog tragedije

Užasna tragedija ostavila je porodicu dečaka u šoku zbog tragedije koja ih je zadesila.

"Volter je bio srećan, razdragan trogodišnjak. Voleo je Spajdermena, kamione, čizme i vozove. Bio je uzbuđen što je krenuo u predškolsko", napisala je njegova tetka Alison Mekin za GoFundMe.

Prema navodima porodice, Volterovi roditelji Aleks i Dag, njegove dve sestre i nekoliko prijatelja bili su svedoci užasne nesreće.

Walter Enslin Greer, 3, dies after falling off a boat and being struck by the propeller during family vacation to Utah reservoir as his devastated relatives pay tribute https://t.co/nA9depbNJ9