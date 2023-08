JEZA! Raskomadano telo mladog kripto milijardera pronađeno u WC-u u Bugarskoj

Lokalni mediji navode da je ubica ubio svoju žrtvu bučicom i izrezao telo u kupatilu pre nego što je neke delove bacio u WC šolju.

U glavnom gradu Bugarske, Sofiji, navodno je pronađeno raskomadano telo mogula kriptovaluta, javlja Newsweek.

Posmrtne ostatke Kristijana Piva (41) koji je imao američko i bugarsko državljanstvo, pronašli su nagurane u WC-u vodoinstalateri koji su pozvani da očiste začepljeni odvod, javlja britanski The Mirror.

Piv je diplomirao na američkom univerzitetu i izgradio svoje bogatstvo kroz kripto ulaganja. Istražitelji vjeruju da je ubijen između 8. i 9. avgusta te da je ubica Vesko Valčinov, kojeg je upoznao pre šest godina. Lokalni mediji navode da je ubica ubio svoju žrtvu bučicom i izrezao telo u kupatilu pre nego što je neke delove bacio u WC šolju.

