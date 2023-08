OREGON GROUP: Potražnja SAD za litijumom, niklom i kobaltom, predviđa da će biti 23 puta veća u 2035. nego 2021. godine

Američki zakon o smanjenju inflacije (IRA) značajno će povećati potražnju za kritičnim mineralima — kobaltom, litijumom, niklom i bakrom — i biće „veoma izazovno“ zadovoljiti ovu novu potražnju, navodi se u najnovijem izveštaju S&P.

Potražnja za kobaltom, litijumom, niklom, zajedno, biće k23 veća 2035. nego 2021. potražnja za bakrom će biti isto tako visoka.

Ovaj rast je ekvivalentan stopi rasta od 25% za kobalt, litijum, nikl i 4% za bakar.

„IRA utiče na minerale na dva načina. Na strani potražnje, to čini tako što daje velike podsticaje i subvencije za širok spektar mineralno intenzivnih tehnologija dekarbonizacije, od električnih automobila do vetroturbina na moru. Na strani ponude, on nastoji da promoviše razvoj minerala nametanjem procentualnih zahteva za sadržaj minerala iz Sjedinjenih Država ili zemalja sa kojima ima sporazum o slobodnoj trgovini („zemlje FTA“). Ovi zahtevi brzo rastu. Da bi se kvalifikovao za poreske kredite IRA, 50% kritičnih minerali u bateriji vozila (po vrednosti) moraju da ispune ove zahteve 2024. godine — porastu na 80% do 2027. IRA takođe nastoji da smanji oslanjanje na „strane subjekte koji izazivaju zabrinutost““

— Zakon o smanjenju inflacije: Uticaj na tržište metala i minerala Severne Amerike

Potrebe za metalom za EV baterije će rasti za 28 godišnje nakon IRA kredita - The Oregon Group - Investment Insights Zahtevi IRA za nabavku pokazuju da je neophodan lokalni izvor nikla litijuma i kobalta - Oregon grupa - Investicioni uvid.

Domaća potražnja će takođe predstavljati izazov za rudarski sektor u SAD, jer će snabdevanje iz lokalnog ili FTA izvora (sporazum o slobodnoj trgovini) verovatno biti veliki izazov za proizvođače električnih vozila koji žele da maksimiziraju IRA podsticaje.

Njihov izveštaj o tome kako će američki ambiciozni planovi da investiraju skoro 1,6 biliona dolara u borbu protiv klimatskih promena i ažuriranje infrastrukture podržati potražnju od skoro 160 milijardi dolara po današnjim vrednostima za bakar, kobalt, litijum, grafit i nikl do 2040. godine.

