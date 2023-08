Bajden: Posledice rata u Ukrajini se osećaju daleko izvan Evrope

Američki predsednik Džo Bajden izjavio je danas da se posledice rata u Ukrajini osećaju daleko izvan Evrope, kao i da se zbog toga Japan uključio u pružanje pomoći Kijevu.

"Japan je pokazao snažno liderstvo i doprineo značajnoj količini finansijske i humanitarne pomoći Ukrajini, kao i nesmrtonosne vojne opreme", rekao je Bajden, odgovarajući na pitanje novinara nakon trilateralnog samita sa japanskim premijerom Fumijom Kišidom i južnokorejskim predsednikom Jun Suk Jeolom, prenosi CNN.

On je dodao da kada je pozvao Kišidu u vezi sa Ukrajinom, nije mora da ga ubeđuje "ni u šta".

"Zamislite da ništa nismo uradili. Kakvu bi to poruku poslalo Kini o Tajvanu? Kakav bi to signal bio poslat širom sveta? Rusija je već izgubila. Ne može da ispuni svoj prvobitni cilj. To nije moguće. Japansko rukovodstvo je od prvog dana bilo kritički nastrojeno, stavljajući do znanja da se posledice rata protežu daleko izvan Evrope", naveo je Bajden.

Istakao je da ruska invazija nije samo evropski problem jer "takve vrste invazije nije bilo od Drugog svetskog rata".