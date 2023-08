HIT PRIČA! Dve velike bele ajkule pratile su jedna drugu hiljadama kilometara, naučnici ne znaju zašto

Ajkule nazvane Sajmon i Džekil od obale Džordžije stigle su do Zaliva Sen Loren



Dve velike bele ajkule pratile su jedna drugu od jugoistoka SAD do Kanade. S obzirom na to da su velike bele ajkule obično usamljene životinje, to što su ove dve zajedno prešle 6.400 kilometara zbunilo je istraživače, piše LiveScience.

- Velike bele ajkule vode veoma usamljene živote. Ne očekujemo da ih vidimo da ovako dugo ostanu zajedno – poručio je Robert Hueter, naučnik neprofitne organizacije OCEARCH.

Dve velike bele ajkule, nazvane Sajmon i Džekil, obeležene su i praćene od obale Džordžije u decembru. Tokom narednih mesec dana one su išle na sever i ostale blizu jedna drugoj. Podaci koje je skupio OCEARCH, pokazao je da dve ajkule skoro nikad nisu bile na istom mestu u isto vreme, ali su bile blizu. U martu su, na primer, obe bile kraj obale Vilmingtona u Severnoj Karolini, a u maju je Sajmon bio kraj Njujorka, a Džekil kraj Nju Džersija. Do jula su obe ajkule bile kraj obale Nove Škotske, sredinom meseca u Zalivu Sen Loren.

Hueter je rekao da „nikad nije video ništa slično“, kao i da su naučnici uzeli uzorke tkiva obe ajkule da vide da li su krvno povezane. Kako je naglasio, mnogo toga o interakciji ovih morskih predatora nije poznato.

Prošle godine, na primer, jedan tim istraživača otkrio je da neke velike bele ajkule ostaju blizu drugih kako bi lakše našle hranu. Tada je zaključeno da su možda društvenije nego što se mislilo.

Autor: