Medicinska sestra Lusi Letbi juče je proglašena krivom za ubistvo sedam beba, kao i za pokušaj ubistva šest beba na akušerskom odeljenju bolnice u Česteru u Velikoj Britaniji. Presuda će biti objavljena u ponedeljak.

Niko osim Lusi Letbi ne zna šta ju je navelo da ubije i napadne prevremeno rođene bebe o kojima brine, piše "Dejli mejl". Policija nije pronašla ništa u njenom poreklu ili vaspitanju, ili bilo koji događaj koji bi mogao pokrenuti njenu ubistvenu akciju koja je počela u junu 2015.

Dokazi da je postala animirana i uzbuđena nakon smrti beba, da je uživala u drami hitnih slučajeva kada su bebe kolabirale i da je brzo rekla kolegama u porukama kada se nešto neobično i tragično dogodilo u njenoj smeni, upućuju na to da je uživala u pažnji, rekli su oni.

Letbi je psihološki procenjena i smatrana je sposobnom da joj se sudi, ali ta želja da bude u centru krize mogla bi biti simptom Minhauzenovog sindroma mentalnog poremećaja, rekao je jedan vodeći kriminolog za "Dejli mejl".

Međutim, u nedostatku jasnog motiva, nadzornik detektiva Pol Hjuz, koji je vodio istragu za policiju u Češiru, rekao je da veruje da Letbijeva „ispovedna“ poruka daje jedino objašnjenje zašto je postala najplodniji britanski ubica dece u modernim vremenima.

- Ona očigledno voli pažnju, mislim da je volela i pažnju suđenja - rekao je Di-Si Hjuz.

- Ali ako tražimo zašto je to uradila, onda da ponovo upotrebim njene reči, „ona je zla i uradila je ovo“. Bez da nam je rekla zašto, ako tražimo zašto, onda je to zapisala u tu cedulju - rekao je.

"I killed them on purpose because I’m not good enough to care for them." This is a handwritten note found by police officers searching Lucy Letby's home after she was arrested. pic.twitter.com/Vbk2myYioG

Šta je napisala medicinska sestra na cedulji?

Zelena lepljiva cedulja je otkrivena u njenom dnevniku kada je policija pretresla njenu kuću nakon što je uhapšena u julu 2018. sa naslovom: 'NIJE DOVOLJNO DOBRO.'

Pored toga što je velikim slovima napisala „JA SAM ZLO, UČINILA SAM OVO“, Letbi je napisala i: „Nema reči. Ja sam užasna osoba – plaćam svaki dan za to. Ne mogu da dišem. Ne mogu da se fokusiram. Ubij se odmah. Ogroman strah/panika. Nikada neću imati decu niti se udati. Nikada neću znati kako je imati porodicu. NEMA NADE.

„Nisam učinila ništa loše. Policijska istraga zaboravlja klevetu. Diskriminacija. Viktimizacija. Sve je postalo previše što preuzima moj život. Mrzim sebe toliko zbog ovoga što ovo ima... Osećam se veoma sama i uplašena. Šta donosi budućnost. Kako da prođem kroz to. Kako će stvari ikada biti kao što su bile. MRŽNJA. PANIKA. STRAH. IZGUBLJENA. Ne zaslužujem da živim. JA SAM TO URADILA. ZAŠTO JA. Namerno sam ih ubila jer nisam dovoljno dobra za njih i užasno sam zla osoba. Ne zaslužujem mamu i tatu. Svet je bolji bez mene", stoji na cedulji misli koje je Letbi napisala.

Letbi je tvrdila da beleška nije priznanje i da ju je napisala nakon što je premeštena iz jedinice, u julu 2016, jer se borila sa krivicom za nešto što nije uradila.

‘Personality disorder and Munchausen by proxy doesn’t mean you don’t know what you’re doing.’



Consultant Forensic Psychologist Dr Keri Nixon says whether Lucy Letby has a personality disorder or not, she was fully aware of the ramifications of her actions.pic.twitter.com/SyqkftCD8g