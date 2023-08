KRVAVI PRAZNIK U ČERNIGOVU: Raketa pogodila trg prepun građana, mrtve još broje, kamera zabeležila TRENUTAK UŽASA (VIDEO)

Najmanje pet osoba je poginulo, a 37 ranjeno kad je ruski projektil u subotu pogodio zgradu pozorišta na glavnom trgu u Černigovu na severu Ukrajine, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Građani su išli u crkvu da proslave verski praznik kada se ruski napad dogodio - saopštilo je ministarstvo.

Ministar unutrašnjih poslova Igor Кlimenko saopštio je na Telegramu da je među ranjenima 11 dece.

Vjačeslav Čaus, šef regionalne administracije, sugerisao je da je upotrebljena balistička raketa.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak eksplozije koja se dogodila nešto posle 11 sati.

Oglasio se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelesnki.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h