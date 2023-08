BESNI POŽAR NA TENERIFIMA - Evakuisano oko 12.000 osoba, vatra se širi ka zapadu (FOTO+VIDEO)

Zbog požara koji već danima besni na Tenerifima, u španskom arhipelagu Kanarskih ostrva, evakuisano je oko 12.000 osoba, a ministarka socijalne zaštite Kandelarija Delgado saopštila je da je 11 opština pogođeno.

Vatra je zahvatila područje obima od 70 kilometara, progutala je više od 8.000 hektara i nastavlja da napreduje ka zapadu, piše španski Mundo.

U četiri skloništa koje je Crveni krst uspostavio u subotu ujutro bilo je smešteno samo 239 ljudi, uglavnom turista, naveli su u toj organizaciji i dodali da su pripremili još šest ograđenih prostora - paviljona i fudbalskih terena.

Kanarska ostrva, popularna turistička destinacija i dom za oko milion ljudi, tokom poslednjih nekoliko godina pogođena su sušom, kao i veći deo kontinentalne Španije, piše Gardijan.

🔥 CANARY ISLANDS, SPAIN 🔥



THE WILDFIRES continue to get out of control, - affecting 10 municipalities in Tenerife, has consumed 5,000 hectares and forced the evacuation of 4,500 people and the confinement of 3,800.



The fires have always been part of the news associated with… pic.twitter.com/BLD2UW0yz6