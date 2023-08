SPEKTAKULARAN PRIZOR NA NEBU! OVO SE RETKO VIĐA - Munje poput pauka izbijaju iz vulkana, pogledajte ovu spektakularnu optičku iluziju (VIDEO)

Munje nalik na pauka koje kao da izbijaju iz vulkana postale su hit na internetu zbog spektakularne optičke iluzije koja je nastala.

Američki CBS njuz objavio je na svom zvaničnom nalogu na Tviteru, društvenoj mreži sada poznatoj kao X, snimak munje u u blizini vulkana Akatenango u Gvatemali.

Tu se navodi da je snimak načinio Derik Daglas Stil.

Javni servis prenosi da se na Stilovom snimku našla se munja koja udara u vulkan tokom oluje, dok su dva vrha Piko Major i Jepokapa prekrili olujni oblaci.

- Skočio sam s motocikla i snimio eksplozije munja koje luduju, kao da pucaju uvis i osvetljavaju nebo iznad vulkana Akatenango u Gvatemali. Činilo mi se da seva u kontra smeru - rekao je Stil.

Navodi se da munje koje se kreću prema gore nastaju kada postoji pozitivan blesak na relaciji oblak–zemlja. Promena električnog polja izazvana prethodnim bleskom dovodi do pokretanja munje nagore.

Tip munje nagore udara od vrha oblaka prema gore, u stratosferu, a mnogo su ređe od munja koje udaraju prema tlu.

Spider-like lightning bolts appeared to come out of a volcano when lightning struck near Acatenango Volcano in Guatemala, creating a spectacular optical illusion. pic.twitter.com/Avo5fIjHjQ