Zelenski doputovao u Atinu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u Atinu, gde će večeras prisustvovati večeri sa liderima Zapadnog Balkana i EU.



„Već smo stigli. Sastanak sa predsednicom Katerinom Sakelaropulu. Suštinski pregovori sa premijerom Kirijakosom Micotakisom i grčkom delegacijom“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Zelenski je dodao da agenda predviđa razgovore o tome šta mogu zajedno da uradeo da zaštite ljudski život i slobodu u zajedničkom evropskom domu.

„Samit Ukrajina-Balkan: zajednički sastanak sa balkanskim liderima, koordinacija evropskih i evroatlantskih integracija, odbrambena saradnja, bezbednost. Takođe, odvojeni razgovori o bilateralnim pitanjima“, najavio je on.

Ukazao je da će imati i sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Next up is the visit to Greece. We have already arrived. A meeting with President Katerina @PresidencyGR Sakellaropoulou, substantive negotiations with PM Mitsotakis @KMitsotakis and the Greek delegation. The agenda is everything we can do together to protect human life and…