DRAMATIČAN SNIMAK OD KOJEG ZASTAJE DAH: Ovako je spaseno dete iz žičare koja visi nad provalijom! (FOTO+VIDEO)

Spasioci su do sada uspeli da spasu četvoro dece iz žičare koja visi nekoliko stotinama metara iznad zemlje u Pakistanu.

Ali prema poslednjim informacijama akcija spasavanja se obustavlja zbog mraka i vetrovitog vremena, dok se traži drugo, pristupačnije rešenje.

Stravičan snimak koji se deli društvenim mrežama pokazuje hrabro spasavanje jednog deteta uz pomoć vojnog helikoptera.

Drugo dete, među poslednja dva koja su spasena, uspeli su da bezbedno spuste meštani uz pomoć zip lajna.

Watch: A video posted on social media shows the moment a child is rescued by military helicopter from a dangling cable car in Pakistan’s #Battagram valley. A total of 8 people have been stuck in the car since morning. #Pakistan pic.twitter.com/gR3EtD1PYc

Spasilačke ekipe nastavljaju svoje napore uz pomoć lokalnog stanovništva na terenu kako bi pokušale da dođu do preostalih ljudi zarobljenih u žičari.

Spasavanje obustavljeno zbog vremena

Penzionisani general pakistanske vojske Talaat Masud kaže da je gubitak dnevne svetlosti zakomplikovao operaciju spasavanja helikoptera, zbog čega je obustavljena do sutra.

- Nije lako spustiti bilo koga sa takve visine, dok je već izazov spasiti ih po lošem vremenu i noći - izjavio je general Masud.

Umesto toga, pakistanske vlasti će se sada usredsrediti na nabavku kolica - manje žičare - kako bi putnicima pomogle da se bezbedno prebace. Biće opasno prebacivanje pojedinaca, kaže on, i to će se morati obaviti „sa velikom pažnjom“.

Spaseno četvoro dece

Prema poslednjim izveštajima, do sada je spaseno još dvoje dece, što je ukupno četvoro ljudi spaseno, dok se troje dece i jedan nastavnik još uvek nalaze u žičari.

Broj od četvoro spasenih je potvrdio centralni sekretar za informisanje Pakistanske narodne partije, Fejsal Karim Kundi za "Bi-Bi-Si Njuz", a ovaj podatak je potvrdila i agencija "Rojters".

Ipak, postoje suprotstavljeni izveštaji jer je potrebno neko vreme da se spasioci jave sa terena, tako da se poslednji podaci mogu promeniti iz minuta u minut.

Podsećamo, lekari su prisutni na helidromu na koji su sletela deca i obavljaju lekarski pregled, pri čemu je dvoje dece za sada pregledano i nalazi se u stabilnom stanju.

Zarobljeno dete se onesvestilo

Jedno od dece zarobljene unutar žičare koja visi u vazduhu se onesvestilo.

Zvaničnik spasilačke službe Šarik Riaz Кatak rekao je: "Jedno dete se onesvestilo od vrućine i straha".

Parents are watching the game of life and death of their children from below. May Allah not put anyone to such a test , It's been 9 hours, the children are stuck in the #chairlift at a height of 2000 meters #Battagram , The prayers of the entire nation are with our youth. May… pic.twitter.com/zyFP24dhaI