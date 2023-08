BESNE POŽARI U GRČKOJ - Vatrogasci peti dan u borbi protiv vatrene stihije na više lokacija u zemlji

Grčki vatrogasci već peti dan se bore da zaustave požare u Evrosu, Aleksandropolisu i u šumi Dadija.

Kako prenosi Ekatimerini, požari i dalje besne i u drugim regionima zemlje, a glavni frontovi gde se vatrogasci bore sa plamenom su na Eviji, Samotraki, Makrakomiju i Rodopima na istoku zemlje.

Farmers make firebreaks to try to slow down an out-of-control fire that has been raging for two days in Alexandroupoli, Greece. pic.twitter.com/PjQ498Tudb