(UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ) DELOVI TELA RASUTI NA MESTU PADA AVIONA - Isplivao NOVI snimak pogibije Jevgenija Prigožina (VIDEO)

Šef ruske paravojne grupe "Vagner" Jevgenij Prigožin poginuo je danas nakon što se privatni avion srušio u ruskoj Tverskoj oblasti, saopštila je ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj.

- Pokrenuta je istraga o padu aviona Embraer, do koga je došlo večeras u Tverskoj oblasti. Prema spisku putnika, među stradalima je i Jevgenij Prigožin - navodi se u saopštenju, prenosi TAS.

Tela 8 mrtvih pronađena su na mestu pada aviona Embraer u Tverskoj oblasti, rečeno je RIA Novostima u Hitnoj pomoći.

Kako se vidi na uznemirujućem snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, razneta tela leže po putu.

Među poginulima je i Dmitrij Utkin, suosnivač i zamenik komandanta PMC Vagner.

Osim Prigožina, poginulo je još devet osoba. Avion tipa Embraer leteo je iz Moskve za Sankt Peterburg, a avionu se nalazilo sedam putnika i tri člana posade.

🚨🧵 Likely false claims being made that Prigozhin of Wagner PMC was killed in a plane crash near Moscow in Tver. This stinks of Prigozhin's own plot to disappear.

1. Plane manifest listed Prigozhin as passenger - this is "evidence."

2. Two explosions heard in air before crash. pic.twitter.com/5fu1OUxDgE