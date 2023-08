POSLEDNJE POJAVLJIVANJE JEVGENIJA PRIGOŽINA! Oglasio se sa VAŽNOM PORUKOM koja se ticala Rusije: Noćna mora... (VIDEO)

Avion Jevgenija Prigožona šefa ruske privatne plaćeničke vojske Vagner grupe srušio se u blizini sela Kuženkino u Tverskoj oblasti. Prema podacima Hitne pomoći Rusije, u avionu je bilo 10 ljudi, uključujući 3 člana posade i svi su poginuli.

Poslednje pojavljivanje Prigožina zabeleženo je pre dva dana kada se pojavio u novom videu, a nagađalo se da se javio iz Afrike.

„Mi činimo Rusiju još većom, na svim kontinentima. Pravda i sreća za afričke narode. Noćna mora za ISIS, Al Kaidu i druge bandite“, rekao je on i poručio da je temperatura vazduha gde se nalazi 50 stepeni Celzijusa.

new video with Yevgeny Prigozhin appeared from Africa.



“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the… pic.twitter.com/unNuPV29v4